在美掛牌的中企汽車之家正在推進赴港第二上市，媒體引述文件，汽車之家招股價最高為251.8港元，此次上市最高集資11億美元，將在15日在香港掛牌交易。

路透引述銷售文件稱，汽車之家將以每股最高251.8港元的價格發行3,029萬股，行使超額配售權可再發行454萬股，最高交易規模將達到11億美元。

汽車之家將在4日至9日招股，最終發行價將於9日確定，15日開始在香港交易。

汽車之家美股2日收盤上漲1.28％，股價報118美元，當前市值為140.51億美元。

(工商 )