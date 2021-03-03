江啟臣今天回應連勝文所提「專職黨主席」的主張，表示大家都是為黨好。（黃福其攝）

連勝文拋「主席專任說」逼宮？ 江啟臣：沒這種感覺，希望黨更好

國民黨智庫副董事長連勝文昨天公開主張未來的黨魁應是「專職黨主席」，不得兼任公職，特別是總統。黨主席江啟臣上午被媒體是否有被「逼宮」的感覺時表示，沒有這種感覺，大家都是善意的，希望黨會更好。

國民黨主席選舉將於7月下旬登場，積極備戰參選的連勝文昨在臉書以「國民黨主席無私很難嗎？」為題發文，主張未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應該再爭取公職選舉提名，特別是總統，若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性。

江啟臣今早受訪時說，他都尊重大家的意見，國民黨有既有的辦法與制度，無論黨內選舉或爭取提名參加外部選舉，都有既有的辦法；至於黨主席應該專任或兼任，過去都有例子，好壞優缺點與利弊，他尊重黨員的判斷與決定。

江也強調，國民黨並非一言堂，相關提案建議可透過程序辦理，大家尊重黨員以及全代會的權力。

至於趙少康說若黨主席不能參選公職，他就不選黨主席。江啟臣說，尊重趙的意願，黨內規定及規章是否修改，都有黨內程序可走，作為黨員，看趙的意願。

(中時 )