隨著時代的發展，社會的進步，職場上的男女性別差異越來越小，許多女性和另一半一樣馳騁縱橫商場，成為人們眼裡的女強人。運勢命理網站「靈匣網」分享，射手、獅子、處女、水瓶、天蠍座的女性集美貌智慧於一身，既聰明又能幹，她們不僅是賢妻良母，更是事業達人，吸金功力絲毫不輸男人。

▍射手座：職場中的白骨精

「木星」賦予射手座遠大的目標，她們性格直爽大方，為人處世大度寬容，做事認真負責有遠見，不喜歡斤斤計較，是職場中有名的「白骨精」。射手座女性倔強執著，具有吃苦耐勞的精神，職場中，她們和男人一樣聰明靈活，運籌帷幄，把事業經營的風生水起。她們是頭腦睿智的女性，不僅個性獨立，更百折不撓不怕吃苦，她們把事業看得特別重要，希望透過自己的努力改變命運，這樣的女性想不成功都難。

▍獅子座：職場中的女強人

獅子的守護星「太陽」確定了獅子女的特質，她們女性大多是事業型的，很少有人甘願做一輩子家庭主婦，她們性格外向爽快，頗有男人風範，為人處事非常可靠，是職場上有名的女強人。職場上的獅子座爭強好勝、精明幹練，有一股不服輸的幹勁，和男人一樣為了不怕辛苦奔波在外；坐在談判桌前和合作商錙銖必較；在社交場合風姿綽約長袖善舞，她們的成功來自於自身的努力和強大。

▍處女座：職場中的大姐大

處女座的守護星「水星」代表了智慧，處女座溫柔寬厚，善解人意，最懂得照顧他人，體察和諒解他人，是職場中有名的「大姐大」。處女座沉靜大方，非常理性，工作上遇到問題她們不會衝動，而是冷靜觀察和客觀分析，然後做出正確判斷；生活中她們關心同事、尊敬上司，同事有了困難，她們會及時伸出援助之手，加以幫助。在眾人眼裡，她們有著超群的工作能力，和與眾不同的突出業績，既是老闆的左膀右臂，又是體貼入微的好姐妹。

▍水瓶座：職場中的聰慧美人

水瓶座的守護星「天王星」代表著智慧和與眾不同的觀點，水瓶座女性機智聰慧、反應敏捷，智商情商皆有能力，有遠大的理想和抱負，她們自尊自愛，不依附於男人，不做男人的附屬品，她們把事業看得很重，不會因為自己的性別而坐享其成。職場中她們睿智幹練，表現不俗，殺伐決斷不輸男人，憑借著自己的聰明才智和優越條件在職場上逐漸站穩了腳步，贏得了人們的尊重，讓不少男人拜倒在她們腳下，成為商場上的常勝將軍。

▍天蠍座：職場中的穆桂英

天蠍座的守護星「冥王星」代表著爆發力和洞察力，因此天蠍座女性高傲獨立、冰雪聰明，個性我行我素，不做小鳥依人，是典型的大女人。職場中的她們看重事業，實力超群，有著超強的工作能力，不僅擁有強大的氣場，獨特的眼光和堅毅的性格更能夠顧全大局，舉手投足都有主帥氣質，是做領導的最佳人選。事實證明，天蠍座的確堪當大任，她們憑借自身的努力，在職場上佔有一席之地，是難得的帥才將才，被人成為職場上的穆桂英。

(中時新聞網)