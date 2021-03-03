檢警偵辦新力旺集團涉賭博洗錢案，查扣13輛高級超跑，市價總值約近3億元，現場猶如高級車展。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

號稱身價百億的新力旺集團總裁莊周文，涉及洗錢及賭博等案，檢調追查出該集團旗下12間公司共招攬532家線上博奕站主及54家博弈系統供應商，犯罪所得高達594億9355萬餘元，檢方查扣莊男及幹部等人擁有的大批遊艇、超跑、骨董及不動產，財力驚人。台中地檢署偵結今天將50歲莊男及旗下數家公司等12人依賭博、洗錢及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，將在押的莊男移審台中地院。

台中市檢警偵辦路博奕機房洗錢案，追查出擁百億身價的新力旺集團總裁莊周文疑為洗錢組織的幕後金主，2020年1月間搜索位於西屯區華美西街的洗錢轉帳機房，清查出該機房自2014年起共經手賭金高達新台幣1232億5914萬餘元。

檢警再經由資訊流、資金流及通訊流資料追查發現，新力旺集團及經營線上博奕及洗錢等罪嫌，自2020年8月11日至2021年1月20日共發動5波搜索。莊男逃亡近3個月，同年11月間在彰化落網，檢警共傳喚、拘提32人到案。

檢警追查出集團犯罪所得高達594億9355萬餘元，不法所得透過地下匯兌分批匯入台灣，莊男自2016年至2019年涉及逃漏個人綜合所得稅額2億666萬餘元。

莊男等財力雄厚，檢警查扣莊男夫妻及高階幹部所購買13輛高級超跑，包括有天價的麥拉倫、限量版McLAREN SENNA、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等名車。另外，還有多達41筆房產及遊艇、骨董等財物及12億新台幣、265萬元美金等現金，資產總價高達25億7000多萬元。

據了解，莊男到案否認涉及賭博及洗錢等罪，供稱新力旺集團只是系統商，提供科技服務，而科技是中性的，並未涉及賭博。此外，集團僅將獲利所得透過地下匯兌進入台灣，並非地下匯兌的經營者。至於逃漏稅部分，莊男坦稱，願接受罰款。

針對此案，檢調自去年12月起至今共陸續提起3波公訴，今天偵結再依賭博、洗錢、逃漏稅捐、組織防制條例等罪嫌起訴莊男及法人12人，全案共起訴32人。

(中時 )