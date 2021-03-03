近日黃豆期貨價格呈現高檔震盪，市場仍普遍看好黃豆價格上漲，街口投信表示，投資人可關注3月10日淩晨1點將公布的最新WASDE報告，等待新的數據利多支持。目前在台股連動黃豆期貨的商品有期街口S＆P黃豆（00693U）ETF，今（3）日股價站上5日均線21.42元，來到21.49元上漲2.09％。

街口投信表示，過去一周黃豆期貨價格呈現高位震盪收漲，價格走高後遇部分獲利調節。近期美國農業部經濟學家Seth Meyer表示，隨著黃豆價格飆漲，黃豆種植面積亦將隨之擴大，預期美國新一年度的種植面積將擴大至9,000萬英畝，年增約8.5％，倘若反聖嬰現象至春季末仍未改善，整體種植面積將面臨下修，而基於需求持續增長下，Meyer依舊看好黃豆價格走勢。

街口投信分析，近期中國因兩會會議在即，亦尚無美國對中國進一步施壓的購買需求訊息傳出。然美國農業部週一表示，中國購買將有助推動每週美國國內黃豆的出口檢驗，與前一周相比增加近10％，與去年同期相比增加近50％。

另隨著肺炎疫情緩解將使全球產業鏈趨於穩定，同時，中國的養豬業將會在2021年中期從非洲豬瘟中完全復甦，可能會進一步推高中國黃豆進口量。

籌碼方面，街中投信指出，美國商品期貨委員會（CFTC）上周數據顯示，黃豆多單較前一周微增並且維持在約23.98萬口，大額交易者仍持多單，並未有大幅度且連續性的調節，顯示市場對後市仍具期待。街口投信建議，投資人可關注3月10日淩晨1點將公布的最新WASDE報告，在近期高檔震盪整理過程中，等待新的數據利多支持。

(工商 )