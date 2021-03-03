謝典林是全台最年輕的議長，從擔任彰化縣議長迄今已連任第4屆，在這為期12年的任期中，在地深厚耕耘。而他也在一場因緣際會下，擔任了中華民國籃球協會理事長。謝典林一直有個夢想，就是將他熱愛的籃球結合台灣的醫療，仿效美、日推動醫療產業園區，並在彰化這塊土地上，打造成亞洲職業訓練場地！

20210224《旗開得勝》全台最年輕議長來了！ 曝壓力大竟都靠這招舒壓？！

本集《旗開得勝》邀請到最年輕的彰化縣議長謝典林，大談他從政的心歷路程。謝典林出身政治世家，因此從政對他來說是一條不陌生的路。當時他年過23歲，到了可以選民意代表的年紀，於是因著親戚的鼓勵及輔選，讓他從此踏上從政道路。而就在29歲時，他更選上彰化縣議長，成為全台最年輕的議長。謝典林說，老前輩都會出情境題測試他的能力，一開始反應慢、懵懵懂懂，之後學會如何用公正的角度看事情。他強調，每位議員都是由不同族群投票選出來的，而且能夠當選的議員表示有一定的聲量及票數，因此要尊重每位議員代表的聲音，所以尊重及溝通很重要。

謝典林認為台灣的水準高，更夢想仿效美、日推動運動醫療產業園區。(圖/截取自youtube)

籃球一直都是謝典林最愛的運動，他認為若是興趣能與工作結合，那麼他工作起來就會很開心。因此，他在2015年接觸到國內籃球界，相繼成為國家籃球隊領隊、中華籃球協會理事長。而就在他擔任籃協理事長的那年，中華隊睽違48年再次打進亞運4強！之後，他提出在彰化溪州台糖水尾農場，打造「運動醫療產業園區」的想法。他說，台灣的醫療水準很高，認為可以效仿美國、日本，將醫療與運動結合，打造專門為運動選手建立的醫療園區，還能藉此提升台灣在國際上的知名度，因此他覺得台灣很適合發展這樣的醫療產業。

謝典林熱愛運動、深耕體育，立志打造亞洲職業運動訓練基地，想讓世界看見台灣、看見彰化！(圖/截取自youtube)

此外，他還想要在彰化成立亞洲職業運動賽事的訓練基地。他說，日本、韓國很常來台灣做春季訓練，因為擁有宜人的氣候以及親民的開銷，無論吃、住等等開銷費用都比其他國家來的便宜，因此被多國選為受訓場地。像是中東國家的訓練經費很高，而他們的籃球隊就很喜歡出國進行移地訓練，若是台灣有這樣的訓練基地，就能積極地與各國國家職業運動隊交流。

(中時新聞網)