後疫情時代來臨，全球各國生活型態正在改變當中，戶外運動需求增加，2020年6~12月，高爾夫市占率全球第一的美國相關設備銷售增長40％以上。展望2021年，在品牌廠回補庫存，加上市場規模放大，法人推估，2021年高爾夫球產值年增率將超過4成以上，迎接牛市的來臨。台灣四家代工復盛(6670)、明安(8938)、大田(8924)及鉅明(8928)2021年營運都將重返成長軌道，獲利可望大幅彈升。

2020年初受到疫情影響，高爾夫球產業受到重創，不過隨著疫情趨緩，下半年起開始漸漸回穩，即便是如此，美國高爾夫球協會統計，2020年高爾夫球零售銷售額28.1億美元，成長率14％，其中設備銷售增長了10％，創有史以來年度總額的第三高；另外，私人和度假勝地高爾夫球場的比賽次數增加14%，是有史以來最大的年度總成長。高爾夫服裝銷售呈現下滑的局面，不過，2020年最後兩個月，服裝總銷售增長了11％。

高爾夫球代工廠2021年有五大成長動能，包括終端通路回補庫存需求、自然成長率、打球人口數及比賽場次增加，以及今年即將舉行的東京奧運。2021年在品牌廠回補庫存，加上市場規模放大，打球年齡層下滑及下場打球人次增加，雖然高球頭產業淡旺季明顯，不過，2021年預期將不會有淡旺季之分。法人推估，高爾夫球產值將上看78億美元以上，而年增率將超過42%。

復盛是全球最大高球頭製造商，市占率45~50%，客戶主要以美系為主，2021年首季受惠客戶訂單維持高檔水準，外加子公司Mison貢獻，營收及獲利都可望呈現季增及年增的局面，2021全年度，在高爾夫球主要客戶訂單持續回溫，產能恢復正常，加上Minson正式併入營運，復盛營運將重返成長，法人初估，稅後盈餘將挑戰31億元以上，年成長有機會高達165%以上。

明安是全球第二大高球頭製造商，客戶主要以美系客戶為主。明安高爾夫球頭業務2021年上半年營運將維持高檔水準，在複合材料方面，已成功切入新應用領域，預估此一業務將呈現持平，再加上明揚大幅成長，法人初估，今年全年稅後盈餘可望上看11億元左右，年成長將超過6成。

大田是全球第三大高球頭製造商，客戶較同業分散，以美系與日系為主，1月營收衝上5.35億元，創62個月新高，目前上半年訂單已滿載，受惠產品組合轉佳，法人初估，2021年營收可望成長逾45%，將落在58億元左右，稅後盈餘可望成長逾7成，約在10億元附近。

鉅明為國內第四大高球頭製造商，客戶以Taylor made為主，較為單一。2021年度，鉅明受惠主要客戶推出SIM2全系列新產品，再加上高爾夫球打球人數與結構相較去年好，營運重返成長動能。法人預估，鉅明2021年營收及獲利年增率都將在2成以上。

(時報資訊)