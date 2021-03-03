《人民日報》海外版3日報導，全球移動通信系統協會（GSMA）智庫預測，截至2020年底，全球有149家營運商在57個國家和地區商用5G網路，而中國的5G連接數已超過2億，遙遙領先全球。行業應用方面，5G在智慧工廠、鋼鐵、港口、運輸、自動駕駛、醫療等領域得到廣泛應用並全面開花。

報導指出，2021世界移動通信大會2月23日在上海開幕，80位展商帶來他們在毫米波、5G行業應用等方面的創新產品和展示。

據《中國移動經濟發展報告2021》顯示，5G相關投資將助力全球經濟克服疫情影響。到2030年，5G升級每年對全球經濟的貢獻將超過6000億美元，約為所有行業及領域未來10年預期收入增長的2.1％。

報告表示，中國繼續維持全球5G技術領先市場之一的地位。2020年，中國新增5G連接超過2億；預計到2025年，中國5G連接將超過8億，為個人消費者和更廣泛的經濟體提供一系列的產品和服務。

報導稱，此前，GSMA聯合中國信通院發布了最新報告《中國5G垂直行業應用案例2021》，其中彙集了21個中國領先的5G行業應用實踐，涵蓋工業製造、交通運輸、電力、醫療、教育和內容創作等諸多領域，聚焦新一代資訊技術在行業市場的應用場景、技術特點和未來發展機遇。

報告表明，5G給人們的生活和工作方式帶來了巨大變化，無論是建設智慧城市、自動駕駛汽車還是先進的增強現實技術，網路智慧與使用者行為之間的關係從未像5G這樣至關重要。

(中時 )