江啟臣今早表示，兩岸高層會面，對國民黨來講，一定要有意義與適當時機，才是有意義的會面。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣昨接受外媒《路透社》專訪，表示不急於與中共總書記習近平見面。江啟臣今被媒體詢問此事時說，兩岸高層的會面，對國民黨來講，一定要有意義與適當時機，才是有意義的會面。

《路透》專訪報導以「台灣在野黨領袖不急於和對岸領導人會面」為標題，提及江啟臣不急於到中國與習近平見面。媒體今詢問江啟臣，是否擔心被貼「親中」標籤？是否還會舉辦「國共論壇」？

江啟臣指出，兩岸高層會面，對國民黨而言一定要有意義，且時機適當，要在對等、尊重以及對台灣有利的前提進行，才是有意義的會面；至於時機，就是要適當，因此他不知道時間在什麼時候，一切順其自然。

江啟臣也表示，《路透》的專訪跟其它外媒一樣，就是例行性的一些訪問，之前他也接受過《紐約時報》等外媒訪問，接下來還會陸續安排其它國家的媒體，國內媒體就更不用談，所以基本上就是一般性的訪談。

(中時 )