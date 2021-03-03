台北市衛生局日前赴速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等抽驗20件產品檢驗致癌物丙烯醯胺含量，結果發現「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」超標，經台北市衛生局調查追蹤，業者已依食品安全衛生管理法第7條規定提出改善方案，並自主下架該產品了。

台北市衛生局1月抽驗巿售20件產品中，包含4件即食薯條、4件馬鈴薯餅乾（洋芋片）、4件烘焙咖啡或即溶咖啡、2件油條及2件黑糖，其中1件馬鈴薯餅乾「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」檢出丙烯醯胺1202 ppb，超過「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」規定的1000 ppb以下。

台北市衛生局指出，食品在高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應，賦予食品特殊風味和色澤，但同時也會促使「丙烯醯胺」的形成，而這種反應常出現於「高溫油炸食品」之中。

而衛生福利部食品藥物管理署105年1月7日發布我國「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，針對不同市售食品訂定丙烯醯胺指標值，提供業者參考。而國際癌症研究機構（IARC）則將丙烯醯胺歸類為2A物質，表示對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

(中時新聞網)