社會住宅需求日益漸增，位在新北市泰山區明志路3段的空軍飛彈指揮部軍宅宿舍，擬改建為560戶社宅與138戶國軍職務宿舍，不過上月開標，廠商意願冷淡、投標數掛零，最後流標作結；新北市城鄉局表示，推判全台缺工危機是流標主因，國家住都中心預計3月19日邀集廠商交換意見。

新北市今召開市政會議，泰山區長林慶豐施政報告指出，溫仔圳重劃案、泰山楓江重劃案如火如荼，將帶來人潮進駐；泰山地區規畫3處社宅，第1處泰山中山段青年社宅已在2月18日動工，將提供210戶供民眾承租；第2處飛彈指揮部由國防部主導興建，將釋出560戶社宅，上月流標作結；第3處泰山憲訓路也在1月20日召開第1次都計變更座談會。

其中，飛指部宿舍區社宅案由國家住都中心主導興建，是中央指標性案件，宿舍區北臨明志科大、南側為南泰路，東側近輔大附設醫院，西側近機捷泰山站，約2.6公頃，未來將打造560戶社宅與138戶國軍職務宿舍。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩分析，飛彈指揮部由國防部主導興建，去年底公告招標、上月流標作結，推判疫情期間外籍移工無法入境，大環境缺工危機，是流標的主因，國家住都中心預計3月19日邀集廠商交換意見，研議修正招標內容後，儘速啟動2次招標。

市長侯友宜表示，林口已發展成嶄新社區，如何翻轉五股、泰山以及部分新莊市容，是新北市現階段施政重點，他選舉時就曾承諾，不要讓民眾搭乘機場捷運，放眼望去是醜陋的綠色鐵皮屋，這之間除了溫仔圳重劃案的綠美化、水利施作等硬體層面外，更仰賴市府和民間溝通、協調，早日完成工廠的搬遷計畫。

(中時 )