三商家購股份有限公司旗下「Go美廉」購物網站，被檢舉以電子購物方式販售酒品，遭台北市政府財政局依違反《菸酒管理法》開罰1萬元。三商家購提告抗罰，台北地院行政訴訟庭認為，透過「Go美廉」購買酒品，取貨過程中確實無法查驗消費者年齡，故判三商家購敗訴，可上訴。

民眾2020年2月27日檢舉指出，「Go美廉」以電子購物方式販賣酒品，無法辨識購買者或受讓者年齡，違反《菸酒管理法》規定，北市財政局受理後認定違規屬實，同年4月14日裁處三商家購1萬元罰鍰，三商家購不服，循序提起行政訴訟。

三商家購主張，「Go美廉」的酒品交易模式為「附條件買賣」，消費者網路下單後，商品只是加入購物車，交易尚未完成，須至實體門市經門市人員確認身分年齡後才能結帳取貨，並非直接在網站上付費購買酒品，性質上不屬於電子購物。

三商家購並指，「Go美廉」的酒品交易流程，與全家便利商店「Fami-Port」電子機台出售酒品的模式相同，台北高等行政法院就曾判決認定「Fami-Port」不違規，判決撤罰。

「Go美廉」被檢舉後雖已更改酒品交易流程，但法官根據財政局提出原來的流程，發現先在網站上選購酒品，點選「加入購物車」後，配送方式可選擇「智能櫃取貨付款」，再填妥收件人姓名、手機號碼、取貨櫃點即「完成訂購」，購買者再至門市操作「掌櫃」電子機台，輸「取件碼」並「簽名取件」後，即可開啟智能櫃領取酒品。

法官認為，「Go美廉」網路下單後雖須至實體店面付款取貨，但若透過智能櫃取貨，賣方在整個交易過程中，並無實質檢核消費者年齡機制；而透過「Fami-Port」機台預購酒品，還是得要臨櫃繳費，櫃台人員得要求消費者出示證件，兩者交易方式明顯不同，故認定三商家購違規明確，財政局裁罰並無違誤。

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(中時 )