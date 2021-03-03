花蓮市1對夫妻2019年買新家後，找到吉安鄉某工程行砸下百萬做裝潢，但工程僅做了2個月，老闆竟以各種理由延宕工程，一延至今仍未完工，導致新家沒有屋頂，下雨後多處發霉、生鏽、長青苔，丈夫最後向法院申請強制執行，才發現對方名下沒有財產，全在老婆名下，讓他求償無門，過程中孩子出生無法住新家，他崩潰痛訴「用所有積蓄買到夢想的房子，結果每天奔波、苦惱、作惡夢」。

該人妻在臉書「爆料公社」轉貼丈夫的文章，文章內容表示，丈夫在2019年7月找上花蓮吉安鄉某間工程行負責為新家裝修，工程持續了2個月，工程行老闆在當年9月份表示剩1個月即可完工，他因此繳完幾乎全部工程款，僅剩5萬尾款未付，但他痛訴「從此之後，房子幾乎就沒有進度！」老闆開始以各種理由拖延工程。

該丈夫表示，工程行老闆解釋家人生病，先是稱延到去年1月，接著又延到4月，屢次說一定會交屋皆騙人，之後甚至改稱要先進行一間飯店的工程，再延到7月仍無動靜，「我從一開始的情緒失控大聲斥責，到後來幾乎是渴求般的語氣」，8月份他決定寄出存證信函，對方在調解委員會中承諾10月完工，否則會返還百萬元費用。

工程行老闆以各種理由延宕工程，一延至今仍未完工，導致新家沒有屋頂，下雨後多處發霉、生鏽、長青苔。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

誇張的是，到了去年10月仍無動靜，該丈夫決定申請強制執行，但法院卻發現該老闆的財產都在老婆名下，沒有可扣財產，讓他欲哭無淚；他後來打聽到對方工程照接、公司照開，而他的孩子去年出生，房貸、房租、生活費等壓力需一肩扛，「隨著一天天風吹日曬雨淋，房子狀況會再更糟，是我們所有積蓄及夢想的房子，每天奔波、苦惱、作惡夢，真的不知道該怎麼辦了」。

(中時新聞網)