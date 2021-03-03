女子職業圍棋選手黑嘉嘉，年僅26歲就是台灣棋院職業七段棋士，黑嘉嘉也以超氣質和絕美臉蛋，還擁有「圍棋女神」的稱號，不過黑嘉嘉日前卻曬出14秒床片，睡眼惺忪的她嬌喊：「你不要拍啦」，引發外界熱議，而黑嘉嘉昨（2日）則曬出真相，原來是她與品牌合作的電鬍刀廣告。

清新氣質的黑嘉嘉被日本圍棋界喻為「千年僅一人的美女」，母胎單身的她，日前曬出14秒的「男友視角」影片，睡眼惺忪的黑嘉嘉躺在床上嬌喊：「你不要拍啦」，掌鏡男子還向黑嘉嘉索吻，下秒更出現親吻的聲音，但黑嘉嘉卻抱怨：「你鬍渣很刺」，親熱影片引發網熱議。

黑嘉嘉日前曬男友視角床片，引發網熱議。（圖／取材自黑嘉嘉 Joanne Missingham 臉書）

對此，黑嘉嘉昨晚則在臉書曬真相，原來這是她與品牌合作的電鬍刀廣告，黑嘉嘉不只幫對方刮鬍子，在廣告最後一幕，她還主動嘟嘴索吻，而黑嘉嘉這一個嘟嘴動作，更是讓畫面散發滿滿粉紅泡泡，網友也驚呼：「我不知不覺地閉上眼睛嘟起嘴」、「整個人都清醒了」、「不行了」、「我相信有很多人，在看這個影片的時候，第39秒嘴巴會啾起來」。

黑嘉嘉主動嘟嘴索吻。（圖／取材自黑嘉嘉 Joanne Missingham 臉書）

26歲的黑嘉嘉是台灣、澳洲混血兒，她6歲開始學圍棋，14歲開始走上職業圍棋生涯，黑嘉嘉是亞洲的頂尖棋士，而隨著黑嘉嘉進軍演藝圈，她也以亮眼外型、絕佳氣質擁有高人氣，黑嘉嘉除了是廣告、代言的寵兒，她也在去年跨足電影圈，客串電影《消失的情人節》。

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(中時新聞網)