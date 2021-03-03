太沒水準了！一名網友分享，倒垃圾時意外聽到垃圾車的清潔人員討論敢不敢喝過期的飲料，她才知道原來很多人疑似覺得浪費，便會把家中過期的飲料送給清潔人員喝，讓她覺得很傻眼，因為大家都是人、都要被尊重，真的要請客為什麼要拿過期的？貼文也引起熱議，許多網友痛批這種人根本假好心。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，今天倒垃圾時，意外聽到垃圾車的清潔人員問同事說：「這個咖啡過期你敢喝嗎？」讓她聽到忍不住好奇追問原因，為什麼要喝過期的飲料啊？結果清潔員大姊忍不住直呼，「很多人常常拿過期的東西請我們喝，其實感覺很差！」

女網友知道真相後非常傻眼，也忍不住替垃圾車的清潔人員打抱不平，「幹嘛拿過期的東西請他們喝啦！她們也需要被尊重好嗎？」貼文引起網友熱議，「拿過期給他們喝的人怎麼不去吃屎」、「幹嘛假好心啊？又沒人強迫請客」、「把他們的胃當回收的」、「自己都不敢喝了還給人家真傻眼」、「素質很差耶！假好心」、「是垃圾車收垃圾，又不是人吸收垃圾」。

另也有網友跳出來說，不要小看垃圾車的隨車人員，環保局現在福利待遇都不錯，有考上的人都有一定的水準，大部分的人收到這些過期的東西，通常都是笑笑揶揄帶過去，是不會亂喝的。而且時代不同了，以前的清潔人員多是沒教育水平的人擔任，但現在大學畢業者比比皆是。

(中時新聞網)