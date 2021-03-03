中國大陸停止進口台灣鳳梨，民進黨政府五年來外銷鳳梨的情形遭國人檢視。國民黨革實院長羅智強今早在臉書以「蔡英文，妳的臉不痛嗎？」為題發文，狠酸蔡總統去年宣布鳳梨賣到澳洲、突破檢疫，後來卻被發現是賣了56公斤鳳梨乾。他也質疑農委會顯然沒做到分散市場，現在不能出口大陸才要抱佛腳。

羅智強說，去年3月，蔡英文總統在臉書上說：「最近，我們終於突破了檢疫的障礙，要把鳳梨賣到澳洲」，結果卻被抓包，去年只賣到澳洲56公斤，還不是鳳梨鮮果，只是「鳳梨乾」，直接賞了蔡英文巴掌。

農委會尷尬的解釋：「鳳梨本身比較重，換算成運費將會非常貴，代表賣到當地市場的價格會很高，市場競爭力會比較差，導致生鮮鳳梨還無法在澳洲順利拓展開來。」

他說，農委會講的不是沒有道理，蔡政府事情沒做好就在大內宣，這也不讓人意外。但農委會不經意的講出一句實話，就是「運費」很大程度的影響鮮果的競爭力，在台灣旁邊的中國大陸，當然會是最適合水果出口的市場。

羅智強強調，鳳梨出口大陸地區的比重，2016年是95.51％，2017年飆高到97.31％，之後也都超過九成。農委會年年在講說要「分散市場」，年年都在「努力中」，那農委會做了什麼措施來改善集中現象呢？顯然是沒有，現在鳳梨不能出口中國大陸了，才來抱佛腳，來得及嗎？

(中時 )