台中榮總3日發布，該醫院2日與廣達電腦公司，簽署合作備忘錄，雙方將攜手合作發展人工智慧醫療應用，造福人類的新里程碑。

上述簽署合作備忘錄，2日由台中榮總院長陳適安與廣達電腦董事長林百里共同簽署。廣達電腦以QOCA醫療雲端智慧平台、遠距醫療與健康照護雲端智慧平台、智慧醫療穿戴IOT裝置，及人工智慧醫療雲運算整合平台技術為基礎，將運用於中榮醫療服務的建立，及數據醫學的研究與臨床應用等相關項目合作。

例如，智慧醫院與智慧病房、醫療穿戴裝置導入、跨院區與跨醫療單位的遠距醫療網、遠距居家健康照護及人工智慧醫療技術等。

林百里在簽約儀式中表示，首先對台中榮總近年來不斷提升醫療服務品質，積極投身於尖端醫學，建設醫院資訊系統等非凡成就，他深表欽佩。接著，分享他對未來醫療科技的觀察，包括AI超高速運算平台，智慧醫院5G的創新應用，及資通技術如何融合AI+5G+Edge+Cloud，建設一個新型態醫療雲的藍圖。

林百里還親自介紹了廣達人工智慧醫療雲平台，及遠距醫療智慧平台等AI醫療產品項目，並期許能跟台中榮總這樣優秀的夥伴，站在浪潮之巔，以誠意初心，匠意恆心，共同打造智慧醫療的創新生態。

陳適安說，將帶領台中榮總團隊積極推展人工智慧運用於醫療領域，期許藉由AI醫療應用發展，加值運用於中榮智慧醫療照護。陳適安指出，這幾年，廣達對於台灣智慧醫療的推廣非常的用心，幾乎與全國醫學中心都有大大小小的專案，一起合作。

林百里在國家生技與ICT扮演很重要的推手， 陳適安在台北榮總推動智慧醫療，第一個簽約廠商，就是廣達公司，因此，很高興林百里又帶領廣達團隊進入中榮，對中榮智慧醫療的發展，是一件喜事。

陳適安再一次謝謝林百里與廣達團隊的支持，讓中榮與廣達攜手，建構台中榮總智慧化醫院，結合資訊與通信科技產業，期許成為亞洲的尖端，並掌握人工智慧發展趨勢，積極培育人才，選定主題，和學界、科技產業合作，快速展現成果，再透過人工智慧的應用，改變醫療行為，不斷提升醫療品質，以造福民眾。

(工商 )