鴻海(2317)今股價站回5日及10日線，挑戰月線反壓。鴻海集團技術長魏國章今表示，MIH電動車平台聯盟已經超過800家廠商參與。

外資指出，鴻海電動車市占到2025年可望達到1成，鴻海在電動車市場將以B2B營運為主，鴻海的MIH平台有兩個顯著的優勢，包括動態集成（用於NVH、操縱、行駛和駕駛性能）和結構增強安全性，剛性和強度。最重要的是，MIH有助於鴻海增加結構零件和內部零件的附加價值。鴻海計畫在2021年10月推出其首款基於MIH的E-bus。

鴻海1月自結合併營收5002.18億元，仍較去年同期3645.65億元成長達37.21％，改寫同期新高。鴻海首季業績雖因傳統淡季影響，面臨較去年第4季旺季下滑，但法人估可望較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過1.25兆元，衝同期新高。

海集團搶進電動車新事業，利用MIH電動車開放平台的能量，以軟體搭配硬體，協助集團供應電動車零組件。海集團車用布局目前已經鎖定三類客戶。第一是傳統車廠，包括裕隆、吉利與飛雅特克萊斯勒集團（旗下有14個汽車品牌）。第二是電動車新創公司，例如拜騰、法拉第未來（Faraday Future）。第三是科技巨擘，蘋果、Google與亞馬遜等。

(時報資訊)