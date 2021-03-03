受到美股三大指數全面收黑，以及中國大陸政府憂心資產泡沫化之說，韓股3日多空交戰平盤上下整理。韓元也沒有變化，韓公債殖利率則下跌。KOSPI指數暫為3,063.51點，上漲19.64點，漲幅0.65%。

盤面中，大型權重股漲跌互見，三星電子與SK海力士分別跌0.48％與0.69％。至於網路業者Naver與藥廠Celltrion則各自漲1.46％與3.09％。

1日美股大漲似乎只有一日行情，2日蘋果與特斯拉領跌，市場目前只有把重心放在卡關參議院的1.9兆美元疫情紓困案上面，看本周有沒有突破性發展。

2日，中國大陸銀保監會主席郭樹清表示，目前看來中國大陸房地產泡沫化仍大，同時也警告說，很多人買房不是為了要住，而是為了投資投機，這是很危險的。市場也猜測，中國大陸2021年貸款利率將會升高。

Kiwoom證券表示，韓股偏向觀望，關注美聯準會褐皮書內容，以及憂心中國貨幣政策將可能緊縮。故韓股午盤的表現，可能不用期待太多。

最新匯價，目前1美元可兌換1,123.9韓元，韓元升值0.01％。

至於韓國3年期公債殖利率上升0.3個基點至1.024％，10年期的則下跌1個基點至1.956％。

(時報資訊)