網家(8044)2020年營收創新高，每股盈餘2.16元，優於上年度的1.39元。目前PChome 24h購物累積逾1,200萬會員，法人認為，B2C平台有望隨市場擴張成長，獲利將隨營業規模擴張持續改善，今年獲利成長動能強勁。

網家2020年營收達438.7億元，年成長12.8％，創歷年新高，每股盈餘2.16元，已是連續第二年獲利。其中，2020年全年電商銷售年增19％，C2C電商平台商店街已在疫情期間轉盈，疫情加速線下轉線上消費的趨勢，目前台灣電商滲透率仍低僅13％，成長空間仍大。

法人估計，網家B2C在2021年仍可維持年增13～14％表現，占合併營收比重達94％。B2C營收成長來源主要仍在線下消費轉線上消費，以及提供垮境及自行開發商品。預期在提高非3C產品比重下，毛利率可提升至12.1％，在規模經濟顯現下，B2C營業利益仍可年增30％。

集團旗下支付業務三合一仍在整合，2020年虧損1.5億元以上，為持續提高P幣使用率，將持續增加行銷費用，法人預估支付業務今年還是處在虧損情況。

旗下PChome 24h購物布局異業結盟及行動端策略成效顯著，帶動2020年全站18～24歲年輕客群年成長近30％，而女性會員比重亦達6成以上，迎接三八國際婦女節，PChome 24h購物啟動「WOWMAN DAY」購物節活動，主打家電、美妝時尚、生活日用、婦幼母嬰等品類。此次強檔活動首創「WOWMAN」為主軸，透過全新視角策畫婦女節活動，期望帶給消費者充滿WOW的驚喜購物體驗，更強勢推出一系列跨界合作、貼心服務及APP限定好康，積極搶攻年輕電商市場。

(時報資訊)