被稱為「全台難訂位」的台北RAW餐廳2021年有新的變化！原駐店主廚 Chef Alain黃以倫因車禍手部受傷，近三個月內已經歷三次手術，雖然手部動作已漸漸恢復功能，但廚房沈重的工作直接影響到其恢復狀況，故在種種考慮下決定離職靜養，RAW餐廳Chef Andre江振誠親自坐鎮並與主廚Ben 王奕翔一起掌杓。

疫情雖然趨緩但道路依然漫長，留在台灣的江振誠將重披戰袍再次走入廚房，也將投入所有時間在RAW餐廳，親力親為展現「法國料理台灣魂」的精神，並在RAW餐廳傾力以美味佳餚傳遞「節氣之美」。在三月底展開的「ANDRE IS BACK」春季菜單中，搶先就帶來爆炸性，如史詩級般的Restaurant ANDRE 經典菜色，無法出國的台灣食家饕客可以在RAW餐廳嘗到自從新加坡結束後就不曾出現的夢幻料理。

兩年多前江振誠放棄米其林和世界50大餐廳的頭銜，正式回到台灣這片土地上，全心投入教育，精緻餐飲改造及台灣味譜的研究，帶給台灣新一代料理人和餐飲業不僅注入一劑強心針，更帶動一股「台灣味」的文藝復興。此次強勢回歸，不僅希望讓國人能幸福的生活及享受美食，更預計將要在今年夏天連結世界各城市的頂級名廚們為台灣共同創作料理的創舉「World tour III」，屆時能讓國際料理界都能因為RAW團隊而看到台灣，在疫情低迷的此時，能與世界接軌且貢獻一己之力，看到國際料理界心手相連的努力與默契。

(工商 )