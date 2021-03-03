8旬老婦累倒土地公廟警發現即刻救援。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名家住桃園市楊梅區的84歲周姓老婦，3日上午趁著雨歇，一個人獨自前往住家旁的公園散步，但疑似失智症發作，加上體力不支，累倒在鄉間的土地公廟旁，加上寒冷的氣溫，讓老婦被凍的瑟縮在椅子上發抖，所幸路過的員警發現，及時護送老婦平安返家，否則後果不堪設想。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，3日上午8點許，家住楊梅區永美路的周姓老婦，趁著雨歇，杵著拐杖獨自前往公園活動筋骨，但疑似失智症發作忘了回家的路，加上體力不支，累倒在平鎮區中庸路一段的土地公廟長椅上，加上溫度驟降，老婦依著把手，縮著身子，冷到不斷的發抖。

所幸平鎮派出所員警巡邏經過，發現老婦臉色慘白的坐在長椅上顫抖，立即主動上前關心及協助，無奈老婦語焉不詳，面對員警詢問均無法清楚表達語意，員警只好利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分，並立即電召同仁駕著巡邏車及攜帶一些熱飲讓老婦暖身，護送老婦平安返家。

員警抵達老婦住家時，就看到心急如焚的老婦家人站在門外四處張望，看到老婦平安無恙的歸來，頻頻向警方道謝並表示，平常老婦都有運動的習慣，但因為最近濕冷的天氣讓老婦悶在家裡，今日趁著雨勢稍歇，所以沒帶證件及手機就急著出門運動，沒想到失智症發作迷了路，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

(中時 )