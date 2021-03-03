龍巖集團創辦人李世聰3年前被拍到與寒舍董事長、蔡辰洋遺孀賴英里同遊日本，戀情隨之曝光；由於男方有家室，導致女方形象大傷，而這段不倫戀沒被外界祝福，已於去年8月畫下句點。

李世聰早年與劉萍結婚，育有一對子女，鮮少對外曝光家庭生活，但他私下擁有眾多紅粉知已，最著名的便是賴英里，2018年兩人被狗仔拍到同遊日本搭「九州星號」，不時摟腰、拍臀和捏臉，互動宛如熱戀期情侶，聰里戀曝光後，礙於男方的已婚身份，並不被社會大眾祝福，更別說一對兒女會支持爸爸的婚外情，賴英里的形象因此重挫，只能淡出社交圈。

李世聰生場大病後，種種因素成為壓垮駱駝的最後一根稻草，與賴英里的婚外情只能告終。（圖／中時資料照）

長達2年多的戀情終究敵不過現實的壓力，根據《鏡周刊》報導，李世聰去年傳出罹患腦瘤，臥病在床期間均由家人照料，而賴英里只是「好友」，只能選擇離開，悄悄於8月底分手，兩人共同投資的騰達航空跟著在9月歇業。

歷經情變的賴英里，決定將重心全力放在事業，帶領著寒舍艾麗酒店度過疫情寒冬，至於愛情觀也有新的想法，仍然希望能找到可以結婚、白頭偕老的對象。

事實上，賴英里曾有兩段婚姻，第一個對象為NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮，育有一對子女，夫妻關係僅維持6年；後來在授課長笛時結緣國泰集團富二代蔡辰洋，兩人越走越近，終於在2000年步入禮堂，婚後蔡辰洋對賴英里相當寵愛，寒舍艾麗酒店就是以賴英里的英文名Ellie命名，未料蔡辰洋2016年因病過世，享壽66歲，喪禮就是交由龍巖安排，緣分將賴英里和李世聰牽在一起，無奈交往2年多還是分手。

賴英里和蔡辰洋結婚16年，因男方病逝恢復單身。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)