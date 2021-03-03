保育員也會特別留意每隻石虎寶寶的吮乳次數和時間，確保石虎寶寶都能喝到足夠母乳。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

石虎「平平」於昨天傍晚17：43、18：00及18：20陸續誕下3隻小寶寶。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園再添新成員，透過石虎保育繁殖計畫收容照養的石虎「小魚（公）」和「平平（母）」在去年12月時，出現交配的行為，而3月2日下午接近4點，「平平」自己進入巢箱內待產，在傍晚5點43分、6點及6點20分陸續誕下3隻小石虎寶寶。

為了讓民眾了解生態鏈循環與日常生活連結的關係，北市立動物園與知名品牌共同推出的「黑沃咖啡－瀕危動物濾掛咖啡禮盒」，代言的4個瀕危物種其中之一就是石虎，讓保育員不禁聯想3隻石虎寶寶誕生，難道是特地趕來代言咖啡。

保育員指出，石虎媽媽每胎可產下1到4隻小寶寶，雖然「平平」過去被救傷進入特有生物保育研究中心時，已有過生育的經驗，母性堅強，不過這次一口氣生下3隻寶寶，照顧起來將格外辛苦。

園方表示，保育員也會特別留意每隻石虎寶寶的吮乳次數和時間，並且為「平平」添加食物的份量和補充必要的營養素，以確保石虎寶寶都能喝到足夠的母乳，順利地成長茁壯。

(中時 )