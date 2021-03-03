朱暖英等人實地會勘發現，不僅綠斑馬線路面標示遭人塗鴉，連校園外牆亦遭塗鴉。（市議員朱暖英提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府交通局為強化學童上下學安全，在鄰接校園周圍的馬路廣設俗稱綠斑馬線的路面標示，希望透過路面色差提昇駕駛對學童出入地段警覺性。市議員朱暖英接獲陳情，南屯區東興國小外側竟出現大片噴漆塗鴨影響學童安全甚鉅。交通局強調，將重新鋪設確保學童用路安全。

朱暖英指出，交通局近期在鄰接校園周圍的馬路，廣設俗稱綠斑馬線的路面標示，提昇駕駛對學童出入地段的警覺性；連假最後1天，南屯區東興國小外側，綠斑馬線延伸至圍牆鐵門上，竟然出現一大片噴漆塗鴨，校長驚見後，急忙向她求助尋求解決之道。

朱暖英說，她和東興國小校長與社區里民，一同來到塗鴉事發現場會勘，發現綠斑馬線路面標示遭人塗鴉，雖塗鴉是一種創作，但若塗鴉於不適當的地方，讓藝術創作變成任性的亂塗鴉就是違法行為，且影響市容更危及學童上下學安全；不僅感到錯愕，並要求交通局立馬解決。

交通局表示，遭破壞的綠斑馬紅色紊亂的噴漆痕跡，已顯著影響到駕駛人對色差的辨識效果，必須重新鋪設，以確保學童上下學穿越行經安全；另外校園外牆的塗鴉圖樣，將由環保局來作清除處理，儘速恢復市容原貌。

朱暖英強調，綠斑馬線重新鋪設，代價就是同一個所在要鋪設兩次道路標示，鋪設一條綠斑馬需花費3萬元經費，導致重覆的市政資源耗費；呼籲塗鴉客像這樣隨意亂塗鴉是非常不道德，更是違法行為，權責單位應研擬防範措施，確保學童及用路人行的安全。

(中時 )