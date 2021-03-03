台東縣卑南鄉賓朗村2日晚間7點發生惡意傷人事件，1名經營雜貨店、63歲的蕭姓老翁無故被上門購物的陌生年輕男子毆打頭部。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉賓朗村2日晚間7點發生惡意傷人事件，1名經營雜貨店、63歲的蕭姓老翁無故被上門購物的陌生年輕男子毆打頭部。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉賓朗村2日晚間7點發生惡意傷人事件，1名經營雜貨店、63歲的蕭姓老翁無故被上門購物的陌生年輕男子毆打頭部。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉賓朗村2日晚間7點發生惡意傷人事件，1名經營雜貨店、63歲的蕭姓老翁無故被上門購物的陌生年輕男子毆打頭部，並扔擲水桶攻擊，造成蕭翁臉部挫傷，男子隨即搭乘同行友人自小客車逃逸，警方表示目前已通知涉案車輛車主到案說明，並沿線調閱監視器緝兇。

依監視器畫面可見，這間位於綠色隧道旁的雜貨店，2日晚間7點14分許來了1名穿著灰色上衣、卡其色長褲、戴口罩的年輕男子，先是購買20元的鞭炮，嘴裡嫌貴，不斷四處觀望後，又到貨架上拿了1瓶35元的啤酒，男子拿出100元，說「怎麼那麼貴？」，蕭姓老翁與男子交易後，老翁轉頭走向屋內時，男子竟毆打老翁頭部2拳，離開前又順勢拿起店家鐵製水桶扔向老翁，讓店內1名婦人及女童都嚇了一大跳。

老翁不明原因被揍，氣得拿木棍追出店外，想討回公道，打人的男子打算開溜，與男子同行的3名年輕人也發現周圍開始有民眾聚集、狀況不妙，一行人趕緊駕車逃離現場。這段過程的監視影片被老翁兒子的友人po上網路，引發全部網友憤怒，直呼太可惡了！

指著受傷的耳朵和腹部傷痕，蕭姓老翁對於無故被打也一頭霧水，他說，晚上7點多，年約20多歲3男1女共乘1輛車到店門口，其中先由1名穿短褲的男子下車購買雜物，打人的年輕男子也在不久後進到店內。

蕭姓老翁說，經營雜貨店30年來沒有與人結怨，甩炮1盒20元、啤酒35元怎麼算貴？懷疑這夥人根本是藉機找麻煩，已經報警及驗傷，希望警方盡快破案。警方表示已成立專案小組，沿途調閱監視器，鎖定涉案車輛，徹夜調查偵辦，目前已通知涉案車輛車主到案說明，並掌握嫌疑人身分，積極查緝到案說明。

(中時 )