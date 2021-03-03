綠委林淑芬今日召開記者會表示，政府在移除外來入侵種動物方式毫無規範，各縣市政府及委託單位各出奇招，不但出現開發風味大餐、虐待動物等現象，甚至還有民眾刻意飼養再送去申請領獎勵，農委會應盡速修法，杜絕亂象。

今日與會的台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，人類社會因各種經濟利用而引入外來種動物，但政府源頭管制失職，到民間商業利用失序，導致部分「外來種」動物變成「外來入侵種」動物，影響原本的生態。

林淑芬表示，外來種也是動物，雖為維護生態而需移除，但不代表能以虐殺的方式處理。此外，也要考慮到源頭管理、杜絕商業利益存在，不然一邊放任大家去抓，抓來還給補助，另一方面還有人在那邊賣，這樣下去沒完沒了。

林淑芬指出，各地縣市政府常以金錢、物品，鼓勵民間參與外來種動物移除，說好聽的是加快移除速度，實際上是便宜行事、亂象叢生，甚至導致本土物種被誤抓的風險。

林淑芬說，屏東縣政府從2019年起，為鼓勵民眾捕抓綠竄蜥，以「老鷹紅豆、有機黑豆」為獎品。嘉義縣在2017年為抓沙氏變色蜥，以每隻換5元的方式獎勵，綠竄蜥更可換到150元至500元的獎勵，發生村莊全員動員捕抓，還有民眾刻意飼養後再申請獎勵等亂象。

林淑芬表示，在移除過程中，坊間捕抓的手法工具五花八門，彈弓、釣竿都有，以綠竄蜥為例，被抓以後還用膠帶綑綁嘴巴、四肢，還有人用陷阱、破壞鳥蛋等方式抓鳥。抓到後，用二氧化碳、十字弓、空氣槍，甚至把鞭炮塞入動物口中炸死等各種手法及虐待行為都有，如此是否得當？

農委會林務局保育組組長羅尤娟說，政府已在檢討外來種輸入風險並列出名單，也贊成源頭管理，也已找專家學者，討論移除外來種的流程，對於人道移除的原則不會改變。

林淑芬要求，農委會應盡速制訂《外來入侵種動物移除規範》，明訂人道移除、安樂死，並嚴禁移除動物在此被商業利用，避免形成永續產業鏈。

(中時 )