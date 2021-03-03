首批新冠肺炎疫苗3日早上抵台，桃園市長鄭文燦表示，桃園2月20日已經完成11家急救責任醫院的醫護人員的造冊，相信這部分會列為最優先名單，「如果第一輪施打，我一定會到各地方去為所有的醫護人員加油！」

台灣透過新冠肺炎全球採購計畫（COVAX）分配到首批20萬劑牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。鄭文燦對此表示，目前中央疫情指揮中心對疫苗的取得已經做了完善的規畫，不管是外購或國產，一定會在時限內取得。

鄭文燦提到，目前已羅列10種類別施打對象的優先順序，第一輪是醫護人員，桃園在2月20日已經完成11家急救責任醫院的醫護人員的造冊，「我想這個部分會列為最優先的名單！」，但一切仍要以中央疫情指揮中心所規畫的施打順序為主，市府會百分之百按照施打計畫來執行，因為不同的疫苗有不同的施打方式。

鄭文燦說，桃園的醫護人員在職務上守護著市民的健康，也是守護著防疫的第一線，非常謝謝桃園市所有的醫護人員，「如果第一輪施打，我一定會到各地方去為所有的人員來加油！」

(中時 )