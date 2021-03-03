天鈺(4961)2021年營運不淡，近期傳出業界面板驅動IC售價將調漲30%，天鈺第一季亦有可能持續調漲售價，加上晶圓產能無虞，成為一大優勢，今股價盤中急拉，大漲逾5.5%。

受惠疫情帶動居家辦公的趨勢，天鈺在面板驅動IC、PMIC(電源管理IC)市場供不應求，除大尺吋面板DDIC＋TCON＋PMIC需求強勁外，面板DDIC價格自去年第四季開始持續調漲，目前天鈺營收已經自去年11月到今年1月連續三個月創歷史新高，1月單月獲利更達1.3元。

近期傳出同業的面板驅動IC售價將調漲30%，故法人預估，天鈺第一季亦將持續調漲售價，3月營收有機會挑戰超過14億元、再創歷史新高。

晶圓代工缺很大，惟天鈺卻擁有產能供應無虞的超大優勢，隨著成本推動DDIC、PMIC在第一季陸續調漲價格，據悉，現階段天鈺的訂單量跟出貨量尚有40%的缺口，目前天鈺的晶圓代工產能包含集團內的Sharp(佔所需產能的50%)、旺宏(2337)、聯電(2303)、合肥晶合，天鈺的晶圓代工產能無虞，又有群創、Sharp等銷售出口，自去年第四季起又陸續向客戶調漲價格，這些將反應在上半年的營收及毛利率上。

展望2021年，天鈺大尺吋面板DDIC＋TCON＋PMIC的需求強勁，因為在晶圓代工廠產能缺乏時，面板廠偏好能提供Total solution的供應商，避免因單一一顆IC缺料所造成的生產線停工，市場上能結合這三種IC的供應商比較少，天鈺優勢自然浮現，另外，智慧型手機TDDI、元太的彩色電子紙、彩色電子標籤、WiFi 6路由器的PMIC等產品，也將扮演天鈺今年主要成長動能。

(時報資訊)