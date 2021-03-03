黃子哲臉書發文。（摘自黃子哲臉書）

國民黨文傳會副主委黃子哲今天引用蔡總統、農委會主委陳吉仲的談話，以及我國農產外銷數字指出，包括鳳梨等我國農產品外銷到大陸的市場依賴度甚高，但民進黨政府又想分散市場，又沒本事擺脫對岸，才會又要罵又要賺，標準的口嫌體正直，精神錯亂。

黃子哲在臉書以「民進黨政府口嫌體正直的精神錯亂! 」為題發文指出，2019年2月13日蔡英文總統說：「賣到中國農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，同樣破紀錄!........ 政府會做農民後盾，『把雞蛋放在每一個籃子裡』………。」2019年10月17日，蔡總統又說：「這三年多來，我們針對農業作出宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，『不把雞蛋都放在同一籃裡』。」

黃子哲指出，民進黨政府賣到對岸的農產品創新高，蔡英文立馬做了大內宣說自己好棒棒！要是賣了點農產品到其他國家，小英也要做大內宣說自己不靠中國大陸市場，也是好棒棒！蔡英文這是在精神錯亂嗎？事實上，包括鳳梨我國農產品外銷到大陸的市場依賴度甚高，民進黨政府又想分散市場，又沒本事擺脫對岸。所以才會又要罵又要賺，標準的口嫌體正直！

黃子哲表示，蔡英文及農委會主委陳吉仲近日不斷宣稱，包括新南向政策，政府已經努力開拓大陸以外的世界各國農產品外銷市場，而且成績斐然。但數字會說話，蔡英文上任後，大陸占我國農產品出口比例分別為19.4％(2016)、20.7％(2017)、23.2％(2018)、 22.9％(2019)、20.7％(2020)，平均21.38％，不僅年年都位居首位，金額還屢創新高。

他說， ECFA是在2010年9月生效，若從隔年起算，大陸占我國農產品出口比例也是逐年攀升，分別為14.5％(2011)、15.6％(2012)、18.1％(2013)、18.9％(2014)、20.5％(2015)，這五年平均為17.5％。換言之，蔡英文執政這幾年，對大陸市場的依賴度依然居高不下，還比馬政府時期還突飛猛進，不降反升，所謂新南向及市場分散等政策，都是喊假喊爽的。

黃子哲強調，事實證明，蔡英文是有多找了一些籃子，但都只是在充數，少數雞蛋放入這些籃子自然不會深，而雞蛋依舊放在對岸這個大籃子裡，裝好裝滿。猶如民進黨的執政能力，都很淺碟又假掰，說在幫農民賺鈔票，更像是為自己在拚選票，其實是政治凌駕一切！民進黨與其意識形態的搞對抗，不如好好幫農民安穩的賺大錢！

(中時 )