為力挺農民，和億生活集團決定加碼採購台灣鳳梨，第一波提撥150萬採購預算，旗下「添好運」米其林港點專賣店廚藝團隊並立即開發三道鳳梨入菜新品﹔港式波蘿炒飯、旺來蘿蔔糕、鳳梨冰茶，號召全台民眾一起響應「吃鳳梨挺農民」。

春季進入鳳梨產季，香甜多汁，適合入菜。添好運行政主廚將人氣商品改版再進化，選用台灣金鑽鳳梨，於添好運全台分店推出最具港味的鳳梨料理。『港式波蘿炒飯』採西螺鎮農會生產的『台灣米標章』台南11號一等米，以港式炒飯常見的叉燒，加上金鑽鳳梨以及適量咖哩粉、椰奶拌炒；風味獨特酸甜開胃!加價購只要198元(原價218元)。

每逢過年總賣到缺貨的添好運港式蘿蔔糕，這為為了挺鳳農；加入鳳梨變身為『旺來蘿蔔糕』。蘿蔔糕沾裹添好運特製炸粉，炸到表面金黃酥脆內餡軟嫩；再加上100%鳳梨原汁跟金鑽鳳梨拌炒，意想不到的絕妙滋味只有在台灣添好運才吃得到! 加價購只要138元(原價158元)。

鳳梨有豐富的營養素，也是眾多水果中，少數可熟食也可生吃的一種。看準台灣人愛喝飲料，主廚不只將鳳梨入菜，將鳳梨加入紅茶；酸酸甜甜的鳳梨冰茶，不僅去油解膩；鳳梨富含維他命B1可消除疲勞、增進食慾。進入春夏之際來杯『鳳梨冰茶』透心涼! 加價購只要108元(原價128元)。

連續榮獲12年香港米其林一星的添好運，自2014年由和億生活集團引進台灣，深受台灣消費者喜愛。3月6日起至6月30日止，全台北中南10家分店，共同響應「吃鳳梨挺農民」!地道港味；遇上台灣鳳梨不僅表現料理創意；也期許以行動力挺台灣農民，為台灣農業盡一點心力。

(工商 )