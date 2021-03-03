桃園1名媽媽日前在夜市準備買東山鴨頭時，撞見前方1名婦人抱著貴賓狗，對方正準備夾取食材時，手臂上的狗正在狂舔夾食物的夾子，她嚇得連忙提醒對方，沒想到婦人竟充耳不聞，放任狗不斷舔，就連她大喊「有沒有公德心？」仍不為所動，氣得她索性掉頭離開，事後發文怒嗆「妳贏了」。

一名媽媽在臉書「爆料公社」上發文表示，她日前到夜市買東山鴨頭，看見隊伍前面有1名婦人抱著狗準備夾食材，她才轉頭對女兒說「那隻紅貴賓離食物很近」，結果下1秒就看到那隻狗正在伸舌頭舔夾子，她當下故意地大聲說「牠在舔夾子」，沒想到該婦人聽到後竟不為所動，她因此決定不買離開。

婦人手中的狗狂舔夾食物的夾子，遭其他人制止後竟充耳不聞。（示意圖/Shutterstock提供）

該媽媽說她離開時，老闆用很抱歉的眼神看著她，她認為老闆應該也很無奈，她之後又試著再喊1次「有沒有公德心？」，對方仍裝作沒聽到，讓她事後氣得在臉書寫下「大竹夜市抱著紅貴賓的小姐，妳贏了！」

許多網友則留言表示，「現在這種飼主越來越多了，只要逛到超市或飲食的地方，看到有這種的一律轉頭離開」、「為什麼老闆不制止？是因為抱紅貴賓也是消費者，所以當下不好意思嗎？」「真的很討厭這種沒品的狗主人」、「光想畫面就覺得噁心」、「我愛動物，但我也不想吃到別人家的動物的口水」、「噁心！完全不能接受」。

(中時新聞網)