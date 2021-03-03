南美洲國家玻利維亞一所大學昨（2）日發生學生「擠爆走廊欄杆」，集體從4樓墜下1樓的意外，造成7名學生不幸死亡、多人重傷。

#LoÚltimo #ImágenesSensibles

Al menos cinco estudiantes fallecieron y tres se encuentran en terapia intensiva al caer hoy desde una cuarta planta de la Facultad de Economía de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) #Bolivia

🚫Alerta: imágenes son MUY SENSIBLES. Video: RRSS pic.twitter.com/SJUavEkhcx — Adriana Muñoz Cabrera (@amc_munoz) March 2, 2021

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，位在玻利維亞首都拉巴斯附近的愛爾阿托大學（Public University of El Alto）昨日發生學生擠爆走廊欄杆，集體從4樓墜下1樓的慘劇。

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Al menos cinco estudiantes fallecieron y tres se encuentran en terapia intensiva al caer hoy desde una cuarta planta de la Facultad de Economía de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) #Bolivia

🚫Alerta: imágenes son MUY SENSIBLES. Video: RRSS pic.twitter.com/SJUavEkhcx — Adriana Muñoz Cabrera (@amc_munoz) March 2, 2021

當時大批學生聚集在金融科學大樓的4樓走廊，準備進入一間教室參加抗議學校財政問題的學生集會，現場畫面顯示，走廊上擠了滿滿的人，不知什麼原因，學生們開始爭執、叫囂，甚至互相推擠，原本學生們離走廊欄杆還有一些距離，在推擠後愈來愈多人靠向欄杆，接著其中一節欄杆突然向外脫落，原本倚靠在欄杆上的學生頓失支撐力量，大批學生就這樣集體從4樓下墜1樓，目前已知7人不幸喪命，4人重傷仍在醫院救治，死者年紀介於19至27歲。

#2Mar 🌏 | Varios jóvenes murieron luego de colapsar una baranda en la Universidad Pública de El Alto en Bolivia



El evento ocurrió minutos después de culminar una asamblea entre estudiantes en la facultad de Administración de Empresas.



📹: @samo_cochi pic.twitter.com/reUnNkk63n — El Cooperante (@El_Cooperante) March 2, 2021

意外發生時的畫面相當驚悚，有人拍到學生掉下1樓後一動也不動地躺在地上。有學生剛好摔進3樓，還能自行爬起來脫困，另外也有女學生差點「倒頭栽」摔下去，幸運地被其他同學抓住雙腳，全身懸在半空中晃呀晃，被同學緊緊拉回才沒有跟著掉下去。

🇧🇴 Mueren 7 estudiantes — 4 hombres y 3 mujeres, de entre 19 y 27 años — tras caer de un quinto piso de la Facultad de Economía de la Universidad Pública de El Alto #UPEA, en Bolivia, luego de que un barandal colapsó durante una asamblea de dos frentes estudiantiles opositores. pic.twitter.com/qwV2DYva5T — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 3, 2021

"Bolivia" (IMÁGENES FUERTES) es tendencia porque una baranda cedió y varios estudiantes cayeron al vacío desde un quinto piso en la Universidad Pública de El Alto (UPEA)



Al menos 3 personas fallecieron en el incidentepic.twitter.com/SmrdESeq0L — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) March 2, 2021

校方指出，值此新冠肺炎防疫期間，學生集會應該是被禁止的，目前尚不清楚為何當天還有學生集會，導致大批學生擠在走廊上。

玻利維亞警方已經對這起意外事件展開調查。玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）昨日表示對這起悲劇感到遺憾，並且對受害者家屬及當地居民致上最深切的哀悼。

(中時新聞網)