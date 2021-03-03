日本3日早盤小漲，因為樂觀投資人希望，日本景氣能儘快回到復甦正軌，故增持景氣循環類股。日經225指數也在29,273點附近找到支撐，早盤收29,459.71點，上漲51.54點，漲幅0.18%。東證股價指數早盤暫收1,897.64點，上漲2.79點，漲幅0.15%。

不過，日經受到殖利率上下波動，以及日本新財年，投資組合選股配置的壓抑，大盤向上空間有限。

投資人則鎖定低價的雞蛋水餃景氣循環股，例如鋼鐵製造業者，汽車製造商與貿易商社等。日本製鐵漲4.1％，日產汽車漲2.8％。 丸紅漲3.3％。

東證價值型指數漲0.77％，至於成長型股票則跌0.48％，其中以漲多的晶片類股修正最多，這表明市場已有居高思危之心。

引擎製造商日本電產跌3.1％，生醫相關業者M3跌2.1％。晶片製造廠東京威力科創也跌1.8％。

31日，日本新舊財年屆將開始交替，而東證股價指數漲幅，也已約35％，市場擔心經理人有可能會為退休基金績效，以及資產重新配置等因素，進而大幅調節手中持股。

儘管近日公債殖利率已陸續回穩，但投資人還是擔心全球債市遭大舉拋售下，是否會影響到股市近幾星期表現。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJMorgan Stanley Securities）表示，接下來美聯準會的談話，以及美國新的就業數據，將是觀察重點。

(時報資訊)