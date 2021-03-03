創源(4160)與奎克生技攜手，推出全球第一個使用微核糖核酸(microRNA，簡稱miRNA)生物標記於生殖醫學的臨床常規服務項目「子宮內膜容受性檢測-MIRA」。MIRA對於子宮內膜曾經受損，或是內膜過薄導致不易成功懷孕的婦女，能在傷害最低的情況下，用最少的檢體量，幫助醫師臨床判斷，找出最適合胚胎植入的黃金窗期，提高懷孕率，降低流產風險。創源執行長蔡政憲指出，這次運用個人化生殖技術精準植入胚胎，可說是用「24小時逆轉九次流產命運」，無額外負擔便省下100萬元成本，若在臨床服務上皆能有效提高胚胎成功著床機率，將有助於提升生育率，為不孕患者創造超過百萬元的價值。

創源生技今日於新光醫院共同發表臨床成功案例，創造了罕見的連續9次流產婦，一次就懷孕成功的醫學奇蹟。此次創源與新光醫院生殖團隊合作，運用MIRA技術幫助反覆流產的個案黃小姐，僅延後了24小時植入胚胎，便一舉讓她成功懷胎。黃小姐表示，過去5年就醫，排除常規看診與用藥項目，光不孕治療費用就達台幣100萬元，是相當大的經濟壓力。

此次促成生殖醫學創舉的背後功臣「MIRA」，是全世界首度使用miRNA生物標記，將子宮內膜容受性檢測技術成功商品化的原創性生殖檢驗方法，由長期投入大量相關臨床研究的奎克生技公司所開發，應用自主的NextAmp雙功能基因檢測分析系統，運用機器學習與大資料分析的方式進行微核醣核酸表現圖譜特徵演算分析，已提出多項國際專利申請及論文發表。並進一步與創源生技合作，共同推廣成為臨床常規檢測服務項目，拓展至亞洲各大醫療重鎮。

政府推動六大核心戰略產業，預計建構台灣成為全球精準健康標竿國家，看準2025年，全球將達到5,847億美元的精準健康市場規模，創源與奎克強強聯手，導入獨步全球的新興科技，提供台灣頂尖技術給更多國內外需求人士，並持續深耕40%新生兒與90%生殖醫學中心的服務涵蓋率，為台灣國際醫療服務增添創新能量。

(時報資訊)