老虎伍茲(Tiger Woods)上月車禍重傷，職業生涯岌岌可危，多位高球名將選擇穿上紅衣黑褲來支持伍茲。自幼以老虎伍茲為偶像的美國好手麥斯霍馬(Max Homa)卻沒有響應，遭到球迷在網路攻擊。上個月麥斯霍馬贏得洛杉磯公開賽，還是老虎伍茲親自頒發獎盃給他，現在麥斯霍馬這樣太不夠意思了。

高球女神佩姬(Paige Spiranac)意外出聲為麥斯霍馬辯護，她表示：「我們常常抱怨運動員像機器人缺乏個性，但你們現在卻為一點芝麻小事攻擊麥斯霍馬。如果大家希望運動員多參與社群網路，就不要把每件小事都拿來檢視他們。」

當然佩姬此時出來說話可能是要提醒大家去看她的美照，其實她在上個月老虎伍茲車禍之前，就已經拍過一次紅衣黑裙的照片。車禍後她寫道：「無法停止擔心老虎，希望他沒事。我為他和他的家人祈禱，如果是他一定能撐過去的。」

麥斯霍馬也被迫澄清：「我在出征比賽(WGC墨西哥錦標賽)的行李不巧沒有放進紅衣黑褲。我會努力拿出好表現來向老虎致敬，希望能看到很多紅衣黑褲。」

紅衣黑褲是老虎伍茲在決賽日偏好的裝束，麥克羅伊(Rory McIlroy)、瑞德(Patrick Reed)、薛弗勒(Scottie Scheffler)、穆諾茲(Sebastian Munoz)、弗里伍(Tommy Fleetwood)都在WGC決賽日穿上「老虎裝」，名人堂女將索倫斯坦(Annika Sorenstam)也穿上紅衣黑裙。

比賽最後由日裔美國名將森川柯林(Collin Morikawa)摘冠，他賽後表示：「伍茲對我意義重大，我盼望他早日康復。我們常常來不及說謝謝，所以我要在這裡感謝伍茲。」

(中時新聞網)