31歲「香港宅男女神」陳瀅6年前和賭王何鴻燊兒子何猷亨曾公開交往，但最後無疾而終，去年底陳瀅回加拿大陪親人過節，最近回到香港工作也開始自主隔離生活，在飯店沒事做的她昨(2日)分享沒穿內衣、上身穿中空T恤的辣照，她還自拍洗泡泡浴過程，給粉絲許多遐想。

陳瀅臉蛋甜美、身材火辣、擁有32C上圍，她從小在溫哥華長大，不僅外型出眾，還有英屬哥倫比亞大學工商管理學士學歷，2014年她演出電視劇《女人俱樂部》，打出知名度，2015年她一度盛傳即將嫁入豪門，跟何鴻燊四子何猷亨陷入熱戀，但交往了一年就分手，雙方沒交惡，外傳是女方逼婚失敗，何猷亨為了躲她還跑到台灣，但被陳瀅否認，澄清是雙方有共識先全力拚工作。

陳瀅沒穿內衣自拍。（圖／翻攝自missjni IG）

去年底，陳瀅回加拿大過聖誕節與新年，除了陪伴親人外也到處散心，她曾分享一支穿著粉色紗裙擺動裙擺的短片，但眼尖網友發現她疑似「洩底」，露出美臀和黑色丁字褲，性感度爆表，上月底她又曬滑雪照片，宣布即將回香港工作，無奈接下來隔離的21天會很無聊，呼籲粉絲多跟她聊天互動解悶。

陳瀅洗泡泡浴。（圖／翻攝自missjni IG）

昨人在飯店的陳瀅分享自拍照，大曬粉絲福利，她上半身疑似沒穿內衣，僅用2條線綁住避免走光，大開中門的辣裝十分性感，進入隔離第7天，房間裡還出現不少親友送來關心的花束，而她無聊也自拍洗泡泡浴看電視的照片，全裸軀體若隱若現，粉絲讚：「只剩14天了，加油」、「看妳隔離反而是種享受」。

(中時新聞網)