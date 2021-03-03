美國總統拜登今天撤銷提名譚登掌管白宮管理及預算局，譚登曾發出貶損國會議員的推文，使得她的任命案遭遇強烈反彈，這是拜登的提名人選首度在國會踢到鐵板。

拜登今天發出簡短聲明說：「我已經接受譚登（Neera Tanden）讓她退出白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長提名程序的要求。」拜登又說，他打算安排譚登在他的政府任職。

路透社報導，拜登決定撤回譚登的任命案，反映民主黨人在聯邦參議院取得的優勢薄弱。

民主與共和兩黨在參議院各占50席，副總統賀錦麗可以打破僵局，投票贊成譚登的任命案。但在溫和派的民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）表明不會投票給譚登後，這就不是一個選項。

曼欽倒戈讓白宮與譚登必須趕緊尋找一名共和黨支持者，即使昨天在最後一刻與共和黨聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）會面，他們最終還是找不到人。

拜登去年11月挑選左傾智庫美國進步中心（Center for American Progress）執行長譚登掌管白宮管理及預算局時，共和黨人指出她曾在推特發表尖銳評論，像是稱參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）是「莫斯科米奇」（Moscow Mitch），影射他為俄羅斯工作，或稱共和黨聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）「愚昧無知」。

譚登的支持者說，前共和黨籍總統川普執政4年也曾出言不遜，現在反對者卻因為譚登過去發出刺耳難聽的推文懲罰她，簡直是偽善、有性別歧視。

50歲的譚登是印度裔美國人，曾任職於前民主黨籍總統柯林頓與歐巴馬的政府，她本來可望成為首位率領白宮管理及預算局的有色人種女性，管理4兆美元的聯邦預算。

根據白宮公布的信件，譚登在寫給拜登的信中承認，她的任命案豈止是一場苦戰。她寫道：「很遺憾的，現在情勢似乎明朗化，任命案無望獲得確認，我不希望因為持續考量我的任命案，讓您的其他優先事務失焦。」

譚登在確認聽證會上為她曾在推特對共和黨人發出惡言道歉，但最終還是無法說服參議員支持她接掌白宮管理及預算局。

譚登不僅曾在推特尖銳批評共和黨人與民主黨人，2016年在製藥公司邁蘭（Mylan）調漲抗過敏急救藥EpiPen後，譚登也發文批評曼欽時任邁蘭執行長的女兒布雷施（Heather Bresch）。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，2016年8月，譚登分享一篇關於布雷施的文章截圖，聚焦於布雷施任職於邁蘭時薪水大幅增加。譚登寫道：「只有執行長對公司成長貢獻良多，而非全體員工都有付出，這種想法真是惡劣。」

曼欽上月發聲明反對譚登任命案時說：「她對跨黨派議員發表的過分聲明，將對國會議員與下任白宮管理及預算局局長間的重要工作關係，造成有害、不利的影響。」

美聯社報導，譚登在聽證會前刪除數以百計的推文，其中許多是在批評共和黨人。參議員柯林斯在聲明中說，此舉「使得她承諾保持透明一言受人質疑」。

柯林斯表示，國會「必須能夠信任白宮管理及預算局局長可不偏不倚地做出無數決定，遵照國會立法意圖執法」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100303

(中央社)