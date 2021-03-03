香港中聯辦再有高層調整！繼原中國最高人民檢察院辦公廳主任王松苗擔任中聯辦秘書長，據《巴士的報》報導，中共全國政協港澳台僑委員會駐會副主任尹宗華盛傳會到港加入中聯辦，出任副主任一職。出身商務部的尹宗華預料將主管中資機構、經貿交流等事務。

全國政協常委會第十五次會議前天開幕，已經聽取「有關人事事項的說明」。據消息透露，會議將於今天閉幕，預料免去尹宗華全國政協港澳台僑委員會副主任的職務。尹宗華可能在全國兩會閉幕之後走馬上任，到港工作。

尹宗華，1964年8月生，現年56歲，浙江人，南開大學經濟學博士，長期在商務部（對外經濟貿易部）工作，曾任駐歐盟使團公使銜經濟商務參贊，後來擔任商務部國際經貿關係司司長、世界貿易組織司長、中國貿促會副會長。在貿促會工作期間，他還身兼中國國際商會調解中心主席，與香港方面聯手設立「內地—香港聯合調解中心」，為大陸和香港提供一個解決跨境商業爭議的平台。

2019年3月，尹宗華擔任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，成為副部級幹部，與港澳政協委員有廣泛接觸，對香港事務也有所掌握。

目前中聯辦主管中資機構的是副主任仇鴻，她本月已滿60歲的副部級退休年齡。仇鴻出身外經貿部，曾任前副總理吳儀秘書，後來擔任商務部部長助理、澳門中聯辦副主任，到港工作已近7年。她同時還分管兩地經貿、醫療等方面交流的工作，參與安排大陸核酸檢測支援隊、科興疫苗到港。

(中時 )