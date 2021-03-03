腳踏實地工作、儲蓄，才是累積財富的正道，但許多人仍抱著中獎夢，希望自己能一夜致富，但並非每個人都有這種偏財運，《靈匣網》近日分享2021年容易有意外之財的4種人，這一周買威力彩甚至有機會中頭獎，讓他們抱回9億獎金。

1.日干火且木旺，財星破印

八字中財星破印(又稱財壞印)，一般來說是不好的命局，不僅梟印重重且財輕，因此財源普通，也難有發展機會，這一類人雖然不是非常富有，但對於生活容易滿足，日子過得也不算太差，但他們卻容易有偏財運，例如受旁人影響而投資，讓他們獲得意外之財。其中日干為火且木旺的人，2021辛丑年的辛金(天乾的第八位)為財星，又遇上財破印，財運可說是不錯。

2.傷官生財

傷官生財也叫財帶傷官，即以財為用，此類命格的人通常是運用自己的智慧，透過創意思維獲得意外之財，他們想像力較為豐富，能夠迅速看到問題所在，也能立刻想辦法解決，有些看似已無法改變的壞事，在他們的智慧下，總是能轉變為好事。其中日干為戊土，流年又逢傷官者，他們在股票與基金等上，容易遇意外之財。

3.財弱身弱

命格財弱身弱的人，大多從事幫人理財的行業，例如銀行的理財經理、證券公司投資經理等，雖然他們每天都遇到有錢人，但一般來說與命主沒有關係，不過身在金融圈的他們，也較容易看到投資機會，一旦好運來了且機會出現時，他們也不會錯過，在2021年辛丑年，日干為辛金且身弱者，今年發財機會極高。

4.劫財旺

劫財旺的人求財欲望強，而且看不上一般的小錢，求財方式較為投機取巧，他們敢於砸下本金，喜歡炒股、期貨或買樂透等，能夠迅速賺錢的方法，而在2021年辛丑年，日干為庚金且八字中辛金、庚金多者，再加上比劫旺盛，也容易有偏財運。

(中時新聞網)