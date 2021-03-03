粉紅風暴持續延燒，藻礁議題隨著民眾的關注越來越火熱，以往了解藻礁的人並沒有這麼多，甚至多數人根本不知道藻礁是什麼，大潭藻礁外的管制保全坦言，去年來觀賞藻礁的人潮不多，近期確實明顯增加，除了獨自前來的之外，也有親子、大學生。

記者3日上午到大潭藻礁區外，因氣候因素釣客並不如前幾日那麼多，僅有少數的1、2輛車，根據中油外包的保全人員敘述，自從環團日前來到大潭藻礁區，欲進入但被阻擋要求需提前申請後，就讓這個事件持續發酵，也因此有不少民眾紛紛前往，但因長官要求除了釣客不得任何人進入，民眾們也都被擋在外頭。

保全人員表示，在這個管制區工作了將近1年半的時間，去年沒什麼人關心藻礁議題，甚至大家也都不知道藻礁是什麼，但近期因為連署公投的關係，許多民眾紛紛前往，保全人員無奈的說，上頭指示除了釣客不得進去，因此每有一組人來都要解釋得很詳細，也有不少人會生氣、口氣不佳，但保全人員仍強調這是中油的規定，若是要強行進入，將會報警處理。

保全人員說，日前有民眾硬要闖入，溝通了許久才讓冰冷氣氛緩解，保全人員也透露，釣客進入是到大潭發電廠出水口的區域釣魚，並不會到藻礁區，區內大大小小差不多有17、18支監視器，只要有民眾強行闖入則會立馬報警處理，都有監視器的影像作證。

觀音分駐所也因為最近熱門的連署事件，怕會發生肢體衝突，2日親自到大潭藻礁區外的管制所巡查，和保全人員交換聯絡方式，以免有衝突時，保全人員可以方便聯絡警方。

(中時 )