爭取20多年的淡北道路去年初通過2階段環評，新北市府向中央爭取經費建設，但因民進黨立委吳思瑤與北市部分里長憂心恐造成北投、士林地區交通壅塞，經費卡關至今；新北市新工處和交通局連2天拜會北投里長，說明淡北道路車行動線，並提出配套措施，盼雙北攜手解決交通問題。

淡北道路總經費約63億，其中包括用地徵收費用20億元及4分之1工程經費，會由新北市政府支應，並向中央呈報申請32億元經費補助，但中央考量北市仍有部分聲音反對聲音，至今尚未核定；新北市新工處近日接連2天會同雙北交通局，拜訪北投區多位里長，並利用模擬動畫解說未來通車動線。

新工處說明，淡北道路通往台北市端的交通配套措施包含採用地下箱涵穿越中央北路路口，再以高架橋跨越立德路，提升現況路口運轉及改善壅塞的情形；出中央北路口地下箱涵後，設置實體緣石分隔並引導車輛續行大度路，並禁止車輛右轉，減輕對於關渡地區居民之影響；另於淡北道路進入大度路終點前，將車流引導漸變匯成1股車流後再進入大度路，維持車道數平衡。

新工處表示，在大眾運輸方面，未來淡北道路將會開放公車行駛，除了可避開壅塞的台2線竹圍路段，減少停靠站，也能提升公車行駛速率及服務品質。

另外，雙北將攜手建置智慧化區域交通管理系統，尖峰時段啟動大度路匝道儀控或高乘載之預警管理機制，透過兩市交控中心以智慧化手段管控地區交通，讓往返雙北的用路人不再受塞車之苦；盼雙北共同支持。

(中時 )