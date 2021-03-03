在歐盟許多國家正大力加速高速電信網路基礎建設之際，歐盟反壟斷事務主管維斯塔格(Vestager)周二表示，歐盟復甦基金支援各國電信網絡建設，將符合於保護競爭的目標。

部分歐盟會員國正針對歐盟7500億歐元復甦基金(RRF)提出相關資助計畫，其中有五分之一的計畫與提升該國數位能力有關。

維斯塔格在回覆歐州議會議員的提問時表示，成員國應確保這些措施能符合於適用規定的執行，包括國家資助和公共採購規定。

議員Yon-Courtin提問，歐盟是否已設下機制，讓RRF基金的資源不會成為扭曲電信商不公平競爭的工具；並要求該基金不應再加強主要電信商的領導地位。

Yon-Courtin主要擔憂為義大利政府去年一項草案計畫，該計畫將讓前壟斷企業義大利電信與國家支持的電信商Open Fiber進行合併，而Open Fiber可能已經符合歐洲復甦基金的申請資格。

根據該計畫，義大利將建立單一的網路贏家，在全國推動光纖網路建設，以避免重複投資的浪費。目前的新總理、前歐洲央行行長Draghi並未對前任總理的網路建設計畫表態。

維斯塔格表示，執委會將繼續嚴格執行歐盟現有規定，包括反壟斷和併購規定，以確保電信市場的有效競爭，嘉惠於企業和消費者。

(時報資訊)