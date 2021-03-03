國民黨立委陳玉珍昨（2）日在立法院質詢時，指行政院長蘇貞昌不願承諾科技廠2個月內不缺水的行為，就像「渣男」。蘇貞昌回應，這樣形容不當，「妳大概常常想那個東西」。網友隨即湧入陳玉珍臉書留言洗版，直呼「妳當衝衝衝（蘇貞昌）是海龍王喔」。

陳玉珍渣男說，引來網友不滿，留言表示，有誰能保證不缺水，委員妳能嗎？「有沒有人說妳像渣女一樣？」「承諾不成就是渣男，拜拜要誠心，不要罵男人」，停不停水是因為下不下雨吧，以為蘇貞昌是海龍王嗎？

事實上，陳玉珍該PO文是分享金門陳氏宗親春季祭祖大典，先前她曾自曝，和基進黨立委陳柏惟為同一陳氏宗親，按照輩分來說，陳柏惟應該叫她姑姑，陳柏惟則否認兩人有親屬關係。因此，陳柏惟是否出席祭祖典禮，也引發關注，網友好奇詢問，「陳3Q在哪？」「刪Q沒來嗎？背祖忘宗！」

陳玉珍（前排中）參加金門陳氏宗親春季祭祖大典。（圖／摘自陳玉珍臉書）

3月1日（農曆正月十八），是金門陳氏宗親春季祭祖大典，陳玉珍昨在臉書分享，天公伯也十分作美地給大家一個晴朗的天氣，散居在全島及旅台的宗親代表齊聚一堂，自己身為陳氏家族的一員，也與各位鄉親一起祭祖思源，遵循古禮的大典莊嚴且隆重。

陳玉珍說，在與宗親的互動中，也聽到各位鄉親對金門的發展期待，以及對玉珍的建議與鼓勵，這些都是她為金門鄉親打拚的方向與動力。

(中時新聞網)