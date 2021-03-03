資深港星吳孟達日前不敵肝癌病逝，享壽70歲，消息一出震撼兩岸三地影視圈，不少合作過的大咖明星都發文悼念，包括周星馳、劉德華、周潤發、吳君如、王祖賢、莫文蔚、徐若瑄等人，許多影迷更是難以接受噩耗，內蒙古一名吳孟達的死忠粉絲，就以跑步的方式畫出偶像的模樣，紀念永遠的達叔。

內蒙古一名32歲聽障男子是吳孟達的影迷，得知死訊後十分悲痛，「我從小看他的電影長大，有過很多沒好的回憶」，熱愛跑步的他因此決定以慢跑路線畫出吳孟達的肖像，藉此來紀念對方，他先是在記錄跑步的軟體上先設計好路線，接著便開始按照畫好的路線跑，共跑了將近6公里的距離。

男子用跑步的方式畫出吳孟達的模樣。(圖/翻攝自微博)

男子透露自己非常喜歡吳孟達，因此希望用特殊的方式悼念偶像，他每天都會趁放羊的時候開始跑，地點就在家門口的大片草原，他接受採訪時也坦言，自己已經不是第一次「跑圖」，過去他還曾跑出天安門、牛年祝賀詞等等，認為雖然自己天生有缺陷，但還是可以跟正常人一樣追求喜歡的事物。

男子在家裡前面的大草原跑了將近6公里。(圖/翻攝自微博)

事實上，吳孟達的死訊在演藝圈投下震撼彈，他從影48年，演出超過200部作品，被稱為最強綠葉，尤其和周星馳合作的多部喜劇更在許多影迷心中留下深刻印象，不僅許多藝人都悼念他的離開，連馬來西亞前總理納吉布拉扎克（Najib Razak）都在個人臉書轉發了相關新聞，大讚他是傳奇，可見吳孟達對這個世代的影響力。

(中時新聞網)