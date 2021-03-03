首次以線上展覽形式舉辦的「台北國際自行車展」，自今（3）日起至3/31盛大展開，全球自行車龍頭品牌-巨大（9921）集團旗下的四大品牌，包括全球自行車領導品牌Giant、全球唯一女性專屬自行車品牌Liv、都市休閒自行車品牌momentum，以及高端零組件品牌CADEX，同步推出多元的自行車及電動輔助自行車產品，讓消費者可以透過線上展覽的方式，一窺巨大集團四大品牌所推出引領潮流的創新產品。

其中，「Ride Unleashed-Giant展區」，全新MY21產品將引領消費者感受Giant不同領域專業自行車的樂趣！第一個區域為電動輔助自行車區，巨大集團超過20年在E-Bike上的發展，成為領先全球推出完整系列的電動輔助自行車先驅。此次Giant將展示甫獲2020年第29屆台灣精品獎銀質獎的電動登山車Reign E+ 0，以及同樣搭載「SyncDrive Pro」專業級高效同步電機的Trance X E+ 1以及Liv品牌的Intrigue X E+ 3。

Giant同步展出同為「SyncDrive Pro」的電動公路車Road E+ 1，以及電動混合路面車型Explore E+ 0；巨大集團也將展示電動輔助自行車的核心科技「Hybrid Cycling Technology倍力動能技術」，透過全新RideControl App電動車專屬App以及EnergyPak Smart高效電池、RideControl Ergo控制器和RideDash Evo全彩螢幕，消費者可以達到人、車、騎、網互通互連的便利性。

第二個分區將展示Giant三大經典車款TCR Advanced SL 0、Propel Advanced SL 0以及Defy Advanced Pro 1。歷經23年不斷創新，2020全新發表的TCR Advanced SL 0，持續站在自行車公路競賽的尖端，以更輕、更強的剛性和大幅進化的空力表現，幫助騎士在競賽中追求極致表現。

另將展示Propel Advanced SL 0，此為空氣力學公路競賽用車，其優越空力、全能操控及踩踏效率都比前代更精進；而Defy Advanced Pro 1則透過輕巧俐落、順暢無阻的頂級性能，將持續滿足消費者自在飆速、順騎千里的渴望。

在Giant精品配件區中，展示全新Giant Fleet SLR及Giant Fleet SR坐墊，透過加寬短鼻、中空cut out設計以及rebound發泡科技，提升踩踏效率和舒適；另將展示SLR 1 42 Disc碳纖輪組，此屬同級最輕，且具有低摩擦阻力之花鼓，能大幅提升操控和效率；人身配件將展示Rev Pro Mips安全帽，專為亞洲頭型設計，從額頭延伸到帽尾的氣流通道，將安全帽最佳空力化。

「Liv Committed-Liv展區」全球首創且唯一的女性專屬自行車品牌Liv，今年以「Liv Committed」為品牌主軸，鼓勵更多女性一起加入騎車的行列，用實際的騎行激盪出全新的自信與體悟。公路車展示深受女性喜愛的Langma Advanced Pro 0及Avail Advanced 1，其中，Avail Advanced 1及同設計系列之Tropic Collection人身商品甫獲「2021台北自行車展創新設計獎」金獎；另將展出全新公開的公路車人身商品Leona車衣以及Signature系列，讓美麗和騎行相伴。

此外，Liv品牌也在台北線上展首次展出登山車Intrigue Advanced Pro以及電動輔助登山車Intrigue X E + 3，及登山車人身商品Koa系列，以行動鼓舞女性登山車友及為台灣漸漸萌芽的女性登山車市場發聲。

「Overachieve-CADEX展區」，巨大集團透過多年來對動態騎乘科學的研究，結合新材料技術和尖端生產工藝，打造出CADEX最新之高端輪組、輪胎及坐墊，更透過世界頂尖職業選手實戰測試；此外，還可看到CADEX 42 Tubeless Disc、CADEX 65 Tubeless Disc輪組及CADEX Classic、CADEX Race輪胎，以及甫獲2021台北自行車展創新設計獎金獎的CADEX Boost坐墊。

「go your way -momentum展區」momentum 定位為城市通勤的休閒自行車品牌。此次展出momentum經典的Latte E+以及Latte啡啡車，以經典原創、智能移動、安全舒適為設計元素，讓消費者細細探索城市。

(工商 )