美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS為迎接品牌創立56週年，慶祝1965年3月15日第一家FRIDAYS於紐約誕生，推出「指定款美式漢堡 每週三買一送一」優惠活動，/3/10(三)、3/17(三)、3/24(三)共三天，至全台15間FRIDAYS餐廳消費，即可享當日指定款美式漢堡買一送一，其中最後一週更提供隱藏版「海陸雙享霸氣漢堡」，多汁漢堡排疊上兩大塊魚柳條，搭配塔塔醬，份量感十足，邀請全台民眾週週到店吃堡，以超值優惠慶享受歡樂時光。

美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS，多年來致力推廣正宗美國飲食文化，「漢堡」不僅是美式精神代表，也是品牌的明星商品，光2020年一整年銷售的漢堡數，疊起來即高達117座自由女神高度！為讓更多人體驗經典美國飲食文化，FRIDAYS品牌生日月特別推出每週三指定款美式漢堡買一送一活動，廣邀熟客與漢堡愛好者一同到店，3/10第一週享「培根起司漢堡」買一送一、3/17第二週享「超級三重奏漢堡」買一送一、3/24第三週享隱藏版「海陸雙享霸氣漢堡」買一送一，週週皆有不同指定款漢堡，供饕客們吃堡也吃飽飽！更因應週年慶的歡樂氣氛，少不了舉杯慶祝，FRIDAYS於品牌生日月同步推出星期五精釀生啤酒優惠－皮爾森生啤、柳橙白生啤買一送一(生啤優惠，松高餐廳不適用)！FRIDAYS品牌56週年慶限期三日活動，廣邀熟客、民眾或還沒吃過 FRIDAYS 的客人，一同到店品味道地美式的美味、感受狂歡氣氛！

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