美國國務院表示，委內瑞拉反對派領導人瓜伊多今天和國務卿布林肯通話，這是總統拜登1月20日上任以來，美國與瓜伊多接觸的最高層代表。

在反對派掌控的國民議會（National Assembly）領導人瓜伊多（Juan Guaido）援用委內瑞拉憲法擔任臨時總統後，美國和其他數十國在2019年1月承認瓜伊多是委國的合法領導人，並稱委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2018年改選是場諞局。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示，在與瓜伊多的通話中，布林肯（Antony Blinken ）「強調透過自由、公正的選舉，恢復委內瑞拉民主的重要性」。

馬杜洛在國家軍隊及俄羅斯、中國、古巴等盟國的支持下持續掌權，並稱美國把瓜伊多當作傀儡，藉由政變趕他下台。

普萊斯表示，瓜伊多和布林肯討論了「委內瑞拉迫切的人道主義需求」，委國多年來飽受經濟危機所苦。

普萊斯表示，布林肯描述了美國努力和歐盟（EU）、美洲國家組織（Organization of American States）以及其他組織合作，「增強多邊壓力，以推進和平、民主的轉移」。

瓜伊多今天晚上在阿根廷電視頻道指出，他已經和布林肯及加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）談過，「這是國際盟友拯救委內瑞拉民主議案的一部份」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100303

(中央社)