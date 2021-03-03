媒體報導國民黨支持江啟臣連任黨主席人士，建議找台中紅派大老、前黨祕書長廖了以接任副主席，屆時江請假拚選舉，代理主席既可穩黨務亦能hold選局。據悉，江啟臣對此傳聞相當生氣；國民黨文傳會主委王育敏表示，這訊息完全是無稽之談，空穴來風。

也有媒體指親江派人士日前向國民黨秘書長李乾龍建議，請廖了以代理副主席。昨天剛開刀、仍住院觀察中的李乾龍也澄清「胡說八道」，表示只有大約兩週前，有媒體詢問他「有親江人士建議請廖了以擔任副主席」，他當下回答「沒聽說過，江怎會再犯同樣的錯誤？」

李乾龍說，先前江打算由他擔任副主席、連勝文接任祕書長，鬧得沸沸揚揚，連勝文也不開心，因此他才會說「江怎會再犯同樣的錯誤？」他只接獲媒體詢問，並未接獲任何建議或訊息。

李乾龍在農曆年前為幫助半夜路邊賣柳丁的老婦人早點回去休息，包下全部柳丁，在提柳丁上車時，拉斷右肩韌帶，昨天在醫院動手術。原以為4條韌帶斷了1條，但昨天開刀時，才發現另2條韌帶早已斷裂，研判應是去年高雄市長補選期間，他曾在高雄跌倒時斷裂，當時卻未察覺，到昨天才發現而一併接回。

廖了以是紅派大老，自紅派少主江啟臣去年參選黨主席補選以至就職迄今，廖一路全力相挺，也推薦交情甚篤的逢甲大學「學弟」李乾龍擔任祕書長。

據指出，廖是江的長輩，自始就不曾設定廖回歸黨職，包括出任副主席或祕書長，一方面避免被指都是紅派自己人，一方面也避免副主席或祕書長是主席下屬，與派系輩份相扞格，甚至演變成江被視為「兒主席」。因此廖雖然十分關心黨務，也持續全力協助，但都非常低調，儘量避免現身黨中央，最近一次是農曆年後的國民黨新春團拜，廖雖到中央黨部，但沒到團拜現場，只到4樓與江、李會面。

對於今天再傳出邀廖擔任副主席或代理副主席，江、李都非常不高興，認為有心人刻意放話，指示文傳會澄清「空穴來風」、「無稽之談」。

(中時 )