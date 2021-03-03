「每到夜深人靜時，兒子總會抱著我大哭，說自己一個人很孤單」38歲的黃小姐為給兒子添一個伴，經歷5年反覆9次的流產，直到第10次進行子宮內膜受容性檢測（MIRA）才發現不孕原因，原來黃小姐的胚胎著床期嚴重偏移，較一般人早了24小時，得知胚胎著床黃金期後，僅一次植入就成功受孕，如今懷孕近20周得知女兒即將誕生，終於為兒子添一個妹妹做伴。

台灣不孕症發生率達15％，等於每7對夫妻就有1對不孕，新光醫院婦產部主治醫師李毅評表示，在反覆性著床失敗的不孕案例中，有3成的婦女會有著床窗期偏移的問題，一般偏移的時間僅數小時，但黃小姐偏移了24小時，算是較為嚴重的個案。

為求第二子，黃小姐曾有9次的懷孕經驗，但每次都沒能存活超過9周就流產，黃小姐說，「每次流產都覺得很對不起兒子，因此心想自己一定要把小孩生回來，但直到第6次，胚胎再度從有心跳到突然跳停沒有，這是我第一次哭。」

黃小姐說，從第二次流產開始就在台北各大婦產科求診，5年來為求一子砸下超過百萬元，嘗試過人工生殖療程及免疫療法，包含胚胎切片（PGT-A）、免疫球蛋白（IVIG）注射、類固醇脈衝等治療，但都未成成功「但許多醫生都說這是機率問題，只是你遇到比較多次」，

李毅評則分析，黃小姐曾自然受孕成功，加上胚胎狀況正常，沒道理流產這麼多次，因此才會朝不同治療方式思考，建議病患進行MIRA檢查子宮內膜，結果顯示，黃小姐的子宮內膜較一般人薄，因此著床窗期嚴重偏移，研判子宮內膜可能是在某次流產時所進行的手術傷到，才會導致反覆流產發生。

李毅評說，一般標準女性的著床窗期約在月經後的第19至21天，但黃小姐的著床窗期卻整整往前推移24小時，而黃小姐前來求診時也曾自述，月經量與過去相比有明顯減少，間接證實子宮內膜可能曾因手術受傷。

MIRA檢測技術每次約需自費新台幣4萬5000元，具有用少量檢體即可幫助臨床判斷的優點，可幫助不孕症婦女找出適合植入胚胎的黃金期，李毅評說，這項技術適合用在多次受孕失敗的病患，以及高齡、不易著床的婦女身上。

(中時 )